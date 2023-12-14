Вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и Румынией — мониторинговые каналы

Во время воздушной тревоги в ночь на 14 ноября 2023 года, которая была объявлена на юге Украины, вражеский беспилотник залетел на границу между Украиной и соседней Румынией.

Об этом информируют мониторинговые каналы в пабликах.

Мол, так россияне провоцируют НАТО.

В то же время румынские власти никак не отреагировали на инцидент.

"Идет атака ударных БпЛА. Вероятно одна из самых мощных на Измаильский район. Новая группа БпЛА следует в направлении Измаил-Рени", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

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Напомним, что польские СМИ в ноябре прошлого года сообщили, что на территории Польши упали ракеты. В результате погибли два человека.

МИД страны подтвердил, что это ракеты производства РФ.

Польский лидер Анджей Дуда на брифинге указал на то, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

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