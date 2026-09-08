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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Вражеский БпЛА попал в многоэтажку: что известно о последствиях

Российский БпЛА попал в многоэтажку Харькова: Терехов сообщил о пострадавшей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вражеский БпЛА попал в многоэтажку: что известно о последствиях

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Харькове зафиксировали попадание российского боевого беспилотника в многоэтажное здание.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, удар пришелся на дом в Киевском районе города на уровне шестого этажа.

«Попадание в дом на уровне шестого этажа», — отметил Терехов.

Мэр также сообщил о предварительной информации о пострадавшем человеке. В настоящее время эти данные нуждаются в подтверждении.

«Есть предварительная информация, требующая подтверждения, об одном пострадавшем человеке», — написал мэр.

Терехов уточнил, что речь идет о попадании вражеского боевого БПЛА по многоэтажке в Киевском районе Харькова.

«Зафиксировано попадание вражеского боевого БПЛА по многоэтажке в Киевском районе. Последствия выясняем», — сообщил мэр.

Информация о последствиях атаки и состоянии возможного пострадавшего уточняется.

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе Киеву и области. Реактивные беспилотники вблизи Бобровицы двигались по направлению к Киевщине, а также об угрозе для Борисполя.

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