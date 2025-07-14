Вражеский БпЛА ударил по учебному заведению в Сумской громаде: какие последствия

Атака российскими дронами / © ТСН.ua

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Российские войска атаковали на территории Сумской громады одно из учебных заведений. Из-за удара есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады», — написал глава ОВА в Сети.

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В результате российской атаки были ранены люди и повреждены здания.

На месте ударов работают соответствующие службы. Выясняются детали и масштабы разрушений.

Напомним, в ночь на 14 июля российские войска атаковали Сумскую область дронами и управляемыми авиабомбами. Ударам подверглись Сумская и Шосткинская громады. Погибли два человека, еще четверо — пострадали. Среди раненых оказался семилетний ребенок. Повреждены десятки жилых и нежилых зданий.