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Вражеский БпЛА ударил по учебному заведению в Сумской громаде: какие последствия
Учебное заведение в Сумской громаде подверглось атаке вражеского дрона, что привело к ранениям людей.
Российские войска атаковали на территории Сумской громады одно из учебных заведений. Из-за удара есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады», — написал глава ОВА в Сети.
В результате российской атаки были ранены люди и повреждены здания.
На месте ударов работают соответствующие службы. Выясняются детали и масштабы разрушений.
Напомним, в ночь на 14 июля российские войска атаковали Сумскую область дронами и управляемыми авиабомбами. Ударам подверглись Сумская и Шосткинская громады. Погибли два человека, еще четверо — пострадали. Среди раненых оказался семилетний ребенок. Повреждены десятки жилых и нежилых зданий.