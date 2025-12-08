Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове: есть пострадавшие

Чернигов / © из соцсетей

В Чернигове вражеский беспилотник взорвался вблизи многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения и пожар.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский .

По его словам, взрывной волной в доме выбили окна и двери, также повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте происшествия вспыхнул пожар газопровода, ликвидируемый аварийными и экстренными службами.

Два человека получили ушибы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели, коммунальные и специализированные службы работают на месте, чтобы устранить последствия атаки и обеспечить безопасность жителей. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать предупреждение.

Напомним, что ранее произошла атака российских дронов на Новгород-Северский . В прошлом месяце в результате атаки были повреждены частные дома и магазин.