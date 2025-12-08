- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове: есть пострадавшие
В Чернигове вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома, повлекший за собой разрушение, пожар и травмирование двух человек.
В Чернигове вражеский беспилотник взорвался вблизи многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения и пожар.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский .
По его словам, взрывной волной в доме выбили окна и двери, также повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте происшествия вспыхнул пожар газопровода, ликвидируемый аварийными и экстренными службами.
Два человека получили ушибы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Спасатели, коммунальные и специализированные службы работают на месте, чтобы устранить последствия атаки и обеспечить безопасность жителей. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать предупреждение.
Напомним, что ранее произошла атака российских дронов на Новгород-Северский . В прошлом месяце в результате атаки были повреждены частные дома и магазин.