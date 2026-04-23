Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре (фото)
Город массированно атаковали вражеские ударные беспилотники.
В ночь на 23 апреля российские захватчики атаковали Днепр ударным беспилотником, попав в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Анна.
В результате удара в доме вспыхнули пожары — загорелось сразу несколько квартир.
«Враг попал в многоэтажку в Днепре. Загорелось несколько квартир», — говорится в сообщении.
Кроме этого, по словам главы ОВА, в городе зафиксировано еще несколько возгораний в других районах.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня в Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .