Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре (фото)

Последствия обстрела Днепра

В ночь на 23 апреля российские захватчики атаковали Днепр ударным беспилотником, попав в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Анна.

В результате удара в доме вспыхнули пожары — загорелось сразу несколько квартир.

«Враг попал в многоэтажку в Днепре. Загорелось несколько квартир», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам главы ОВА, в городе зафиксировано еще несколько возгораний в других районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня в Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .