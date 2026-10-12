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Вражеский дрон попал в многоэтажку в Харькове: первые подробности
В Киевском районе Харькова вражеский ударный дрон попал в многоэтажку, есть раненые.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание российского ударного беспилотника, есть раненые.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Экстренные службы и профильные ведомства выясняют все детали и последствия обстрела.
Обновлено: Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся непосредственно по многоэтажному дому, верхние этажи сильно разрушены.
«В результате удара вражеского „шахеда“ по многоэтажному дому в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он.
Мэр Харькова сообщил, что еще одно попадание зафиксировано в Киевском районе — четвёртое за сегодняшнее утро.
«Пятый удар по Киевскому району — предварительно, по жилому дому. Информацию уточняем», — написал позже Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о том, что число пострадавших в результате удара врага по многоэтажному дому в Киевском районе возросло до 11.
«Три человека получили ранения, у остальных — острая стрессовая реакция. Всем оказали медицинскую помощь на месте», — написал он.
Синегубов также сообщил об очередном попадании — в Киевском районе.
«Вражеский дрон упал на территорию частного домовладения. Повреждены забор и остекление окон. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
Напомним, в ночь на 12 октября Украину атаковали вражеские беспилотники типа Shahed. Атака совершалась с севера и востока.