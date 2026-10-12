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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Вражеский дрон попал в многоэтажку в Харькове: первые подробности

В Киевском районе Харькова вражеский ударный дрон попал в многоэтажку, есть раненые.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Русский дрон

Русский дрон / © ТСН

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В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание российского ударного беспилотника, есть раненые.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Экстренные службы и профильные ведомства выясняют все детали и последствия обстрела.

Обновлено: Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся непосредственно по многоэтажному дому, верхние этажи сильно разрушены.

«В результате удара вражеского „шахеда“ по многоэтажному дому в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он.

Мэр Харькова сообщил, что еще одно попадание зафиксировано в Киевском районе — четвёртое за сегодняшнее утро.

«Пятый удар по Киевскому району — предварительно, по жилому дому. Информацию уточняем», — написал позже Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о том, что число пострадавших в результате удара врага по многоэтажному дому в Киевском районе возросло до 11.

«Три человека получили ранения, у остальных — острая стрессовая реакция. Всем оказали медицинскую помощь на месте», — написал он.

Синегубов также сообщил об очередном попадании — в Киевском районе.

«Вражеский дрон упал на территорию частного домовладения. Повреждены забор и остекление окон. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

Напомним, в ночь на 12 октября Украину атаковали вражеские беспилотники типа Shahed. Атака совершалась с севера и востока.

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