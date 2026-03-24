ТСН в социальных сетях

Вражеский дрон попал в многоэтажку в Запорожье: есть пострадавшие

В Запорожье зафиксировано попадание вражеского беспилотника в многоквартирный дом. Предварительно известно о пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Удар по Запорожью

Удар по Запорожью

В Запорожье в результате атаки российского беспилотника произошло попадание в жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительной информации, в результате удара пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и разрушениях.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В Укрзализныце прокомментировали эту информацию.

