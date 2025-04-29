Вражеский дрон убил 12-летнюю Маргариту: в лицее рассказали, какой была погибшая девочка

Разрушенный дом в Днепропетровской области в результате российской атаки в ночь на 29 апреля

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Ночью 29 апреля российские оккупанты ударили «шахедом» по жилому дому в Самарском районе Днепропетровской области. К сожалению, в результате вражеской атаки погибла 12-летняя Маргарита Титаренко.

Об этом сообщили в Губинском лицее.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей ученицы Титаренко Маргариты Викторовны, которая погибла в результате вражеского удара по дому, в котором проживала вместе с родителями и младшей сестрой», — рассказала администрация лицея.

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Маргарита была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, также она активно участвовала в мероприятиях в доме культуры.

Погибшая Маргарита Титаренко

«Мы будем помнить Маргариту светлой, милой, доброй, воспитанной, общительной, дружелюбной девочкой. В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Маргариту. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби», — добавили в Губинском лицее.

Напомним, ГСЧС сообщали, что в результате атаки погибла 12-летняя девочка и пострадали 6-летняя девочка и двое взрослых.