Вражеский дрон убил двух человек на Запорожье: что произошло

Оккупанты попали по автомобилю.
В Васильевском районе Запорожской области вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В сообщении он уточнил, что оккупанты попали по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское.
“Погибли двое мужчин – 40 и 73 лет. Россия – страна террорист. Никогда не простим”, – написал Федоров.
Напомним, 19 октября в результате авиационного удара российской террористической армии по городу Запорожью получили повреждения жилые дома и гражданская инфраструктура. Пострадали 10 человек, среди которых две девочки в возрасте 9 и 13 лет.
Читайте также: