Вражеский дрон убил двух человек на Запорожье: что произошло

В Васильевском районе Запорожской области вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В сообщении он уточнил, что оккупанты попали по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское.

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“Погибли двое мужчин – 40 и 73 лет. Россия – страна террорист. Никогда не простим”, – написал Федоров.

Напомним, 19 октября в результате авиационного удара российской террористической армии по городу Запорожью получили повреждения жилые дома и гражданская инфраструктура. Пострадали 10 человек, среди которых две девочки в возрасте 9 и 13 лет.

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