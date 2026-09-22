ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Вражеский дрон залетел в воздушное пространство Буковины: что известно

В Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, нарушивший воздушное пространство региона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В Черновицкой области ликвидировали вражеский беспилотник , нарушивший воздушное пространство региона.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко .

По его словам, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны.

На месте падения обломков работают все профильные службы.

Информация о пострадавших или возможных повреждениях пока не сообщалась.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности направляться к укрытиям.

Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie