Вражеский дрон залетел в воздушное пространство Буковины: что известно

Дрон / © tsn.ua

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В Черновицкой области ликвидировали вражеский беспилотник , нарушивший воздушное пространство региона.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко .

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По его словам, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны.

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На месте падения обломков работают все профильные службы.

Информация о пострадавших или возможных повреждениях пока не сообщалась.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности направляться к укрытиям.

Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

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