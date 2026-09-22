- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеский дрон залетел в воздушное пространство Буковины: что известно
В Черновицкой области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, нарушивший воздушное пространство региона.
В Черновицкой области ликвидировали вражеский беспилотник , нарушивший воздушное пространство региона.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко .
По его словам, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны.
На месте падения обломков работают все профильные службы.
Информация о пострадавших или возможных повреждениях пока не сообщалась.
Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности направляться к укрытиям.
Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео