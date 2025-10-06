- Дата публикации
Вражеский FPV-дрон атаковал авто — раненый глава громады на Харьковщине
Российский дрон атаковал авто председателя Боровской громады. Ранен не только руководитель, но и секретарь.
Российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на автомобиль руководства Боровской поселковой военной администрации в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Враг применил FPV-дрон, попавший возле легкового автомобиля, попав в заднее колесо.
В результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в машине, а именно начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады.
Оба получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавшие оперативно госпитализированы, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Подробности относительно текущего состояния раненых и обстоятельств атаки уточняются. В настоящее время идет документирование очередного военного преступления России.
Напомним, на днях Россия массированно атаковала Львовскую область. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Лапаевка.