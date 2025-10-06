ТСН в социальных сетях

Вражеский FPV-дрон атаковал авто — раненый глава громады на Харьковщине

Российский дрон атаковал авто председателя Боровской громады. Ранен не только руководитель, но и секретарь.

Вера Хмельницкая
Вражеский FPV-дрон атаковал авто — раненый глава громады на Харьковщине

Российский дрон атаковал авто председателя Боровской общины / © tsn.ua

Российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на автомобиль руководства Боровской поселковой военной администрации в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Враг применил FPV-дрон, попавший возле легкового автомобиля, попав в заднее колесо.

В результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в машине, а именно начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады.

Оба получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавшие оперативно госпитализированы, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Подробности относительно текущего состояния раненых и обстоятельств атаки уточняются. В настоящее время идет документирование очередного военного преступления России.

Напомним, на днях Россия массированно атаковала Львовскую область. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Лапаевка.

