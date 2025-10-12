Вражеский обстрел Лапаевки на Львовщине: в больнице умер пятый член семьи, которую убили россияне

Врачи

Реклама

На Львовщине в больнице умер 46-летний Виталий Константинов, житель села Лапаевка. Его семья пострадала во время российского ракетного обстрела 5 октября: дом семьи был разрушен.

Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной общины в Facebook.

«В результате российской ракетной атаки, отошел в вечность житель села Лапаевка — Константинов Виталий Михайлович (07.01.1979 г.р.) Он навсегда останется в светлой памяти своей семьи, коллег, друзей и всех, кто его знал, любил и уважал.», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте трагедии погибли четыре члена семьи, среди которых была 15-летняя девочка. Виталий Константинов долгое время находился в больнице, но спасти его жизнь не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что Львовская область подверглась массированному обстрелу. Россия атаковала область «Шахедами» и крылатыми ракетами. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Лапаевка.