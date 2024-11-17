Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вражеский обстрел Николаева: появились фото последствий атаки БПЛА

Дата публикации
Просмотры
733
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Вражеский обстрел Николаева: появились фото последствий атаки БПЛА

Последствия обстрела Николаева

Российская агрессия унесла жизни двух человек.

Под утро 17 ноября армия РФ совершила массированную атаку на Николаева с помощью БПЛА. В результате обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения. Среди потерпевших 14-летняя девушка.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

© Прокуратура Николаевской области
Фото: Прокуратура Николаевской области

Информация о пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Николаева / ©
Последствия обстрела Николаева

Отмечается, что повреждено:

  • частные жилые дома
  • многоэтажный дом
  • автомобили
  • торговый центр
  • объект гражданской инфраструктуры
Последствия обстрела Николаева / ©
Последствия обстрела Николаева

Также возникло несколько пожаров. Пока они локализованы.

Последствия обстрела Николаева / ©
Последствия обстрела Николаева

"На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве в ночь на 17 ноября прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников. Вражеские дроны попали в жилые дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация