Вражеский обстрел Николаева: появились фото последствий атаки БПЛА

Российская агрессия унесла жизни двух человек.

Под утро 17 ноября армия РФ совершила массированную атаку на Николаева с помощью БПЛА. В результате обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения. Среди потерпевших 14-летняя девушка.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Фото: Прокуратура Николаевской области

Информация о пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Николаева

Отмечается, что повреждено:

частные жилые дома

многоэтажный дом

автомобили

торговый центр

объект гражданской инфраструктуры

Последствия обстрела Николаева

Также возникло несколько пожаров. Пока они локализованы.

Последствия обстрела Николаева

"На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве в ночь на 17 ноября прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников. Вражеские дроны попали в жилые дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.

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