Вражеский обстрел Николаева: появились фото последствий атаки БПЛА

Российская агрессия унесла жизни двух человек.
Под утро 17 ноября армия РФ совершила массированную атаку на Николаева с помощью БПЛА. В результате обстрела два человека погибли, еще четверо – получили ранения. Среди потерпевших 14-летняя девушка.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Информация о пострадавших уточняется.
Отмечается, что повреждено:
- частные жилые дома
- многоэтажный дом
- автомобили
- торговый центр
- объект гражданской инфраструктуры
Также возникло несколько пожаров. Пока они локализованы.
"На местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями СБУ и полиции документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — подытожили в ведомстве.
Напомним, в Николаеве в ночь на 17 ноября прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников. Вражеские дроны попали в жилые дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.
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