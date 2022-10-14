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Вражеский обстрел Запорожья и режим контртеррористической операции в Беларуси: главные новости ночи 14 октября

Дата публикации
Просмотры
9274
Время на прочтение
1 мин
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Вражеский обстрел Запорожья и режим контртеррористической операции в Беларуси: главные новости ночи 14 октября

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 14 октября:

  • В Запорожье и пригороде Днепра раздались взрывы. Читать дальше –>
  • В Запорожье разрушения испытала инфраструктура одного из районов города.   На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется. Читать дальше –>
  • В Беларуси введен режим контртеррористической операции. Читать дальше –>
  • В Черном море выросло количество вражеских кораблей. Читать дальше –>
  • На юге враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы разоблачить украинские позиции. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
9274
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