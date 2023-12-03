Вражеский огонь застал на улице: в Донецкой области под обстрелом погибла 69-летняя бабушка

В воскресенье, 3 декабря, жертвами артиллерийских обстрелов российской армии стали жители Авдеевки и села Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В результате обстрела города Авдеевки получил сквозное осколочное ранение 64-летний местный житель. На момент вражеской атаки мужчина находился на собственном подворье, расположенном вблизи зоны проведения боевых действий.

Под прицел оккупационных войск попало также село Константиновка Покровского района. Женщина 70 лет получила огнестрельные осколочные раны, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Обоих потерпевших вражеский огонь застал на улице.

В прокуратуре уточнили, что населённые пункты армия РФ обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии.

В ходе обстрелов взрывами повреждены частные домовладения.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее город Покровск Донецкой области подвергся массированному обстрелу россиян. Они ракетами ударили по центру города, повредив здания и ранив людей.

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