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Вражеский террор продолжается: сколько "Шахедов" уничтожено силами ПВО на юге

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Вражеский террор продолжается: сколько "Шахедов" уничтожено силами ПВО на юге

Обломки дрона / Фото: Telegram-канал Сил обороны юга Украины

Террор мирных украинцев со стороны врага продолжается.

Ночью 29 декабря оккупанты нанесли по югу Украины очередную дроновую атаку. Подавляющее большинство враждебных БПЛА типа "Shahed-131/136" заходило на удар по направлению временно оккупированного Крыма.

Об этом пишут Силы обороны юга Украины.

Силами ПВО ликвидировано 14 дронов-камикадзе, в том числе:

  • 1 в Херсонской области;
  • 3 в Николаевской области;
  • 10 в Одесской области.

В Одесской области попадание в инфраструктурный объект

Как отмечают в ведомстве, в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. К счастью, пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Напомним, утром 29 декабря российские войска нанесли массированную атаку по Украине. Взрывы прозвучали, в частности, в Днепре, Киеве и Хмельнитчине. Кроме того, Львов атаковали беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
1423
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