Вражеский террор продолжается: сколько "Шахедов" уничтожено силами ПВО на юге

Ночью 29 декабря оккупанты нанесли по югу Украины очередную дроновую атаку. Подавляющее большинство враждебных БПЛА типа "Shahed-131/136" заходило на удар по направлению временно оккупированного Крыма.

Об этом пишут Силы обороны юга Украины.

Силами ПВО ликвидировано 14 дронов-камикадзе, в том числе:

1 в Херсонской области;

3 в Николаевской области;

10 в Одесской области.

В Одесской области попадание в инфраструктурный объект

Как отмечают в ведомстве, в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. К счастью, пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Напомним, утром 29 декабря российские войска нанесли массированную атаку по Украине. Взрывы прозвучали, в частности, в Днепре, Киеве и Хмельнитчине. Кроме того, Львов атаковали беспилотники.

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