Вражеский удар по ЧАЭС: сколько времени и средств понадобится на ремонт поврежденной арки

Повреждена арка в результате удара по ЧАЭС 14 февраля / © Associated Press

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В результате российского удара по ЧАЭС основное укрытие не пострадало, а повреждена арка. Это совершенно разные сооружения.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт по радиационной безопасности Александр Крупный.

"Сколько займет ремонт, еще раз говорю, это неизвестно и непонятно. Но это точно будет не один год и не два", – объясняет Александр Купний, эксперт по радиационной безопасности.

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Кроме того, он потребует значительных средств.

"Украина сама не вытянет. Даже на оценку ущерба нам выделяют 400 тысяч евро. Это не наши деньги. Поэтому прогнозировать очень сложно", - подчеркнул Купний.

Напомним, 14 февраля россияне ударили по Чернобыльской АЭС. Дрон пробив дыру в арке, что привело к возгоранию водонепроницаемой мембраны внутри укрытия.

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