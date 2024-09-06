Вражеский удар по Харьковщине: Синегубов рассказал о последствиях

В пятницу, 6 сентября, около 7:30 утра оккупанты обстреляли Люботин. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно, враг нанес ракетный удар. Тип устанавливается.

Медики экстренной помощи получили три обращения: от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. Все отказались от госпитализации”

Напомним, в субботу, 31 августа, россияне ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

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