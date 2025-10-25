Вражеский удар по Харькову: двое детей пострадали от российского дрона

Российская атака «Шахедами» / © tsn.ua

Пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате вражеской атаки на Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Из-за попадания российского БпЛА в Шевченковском районе острой реакции на стресс испытали 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет», — говорится в сообщении.

Врачи оказали пострадавшим помощь на месте.

Напомним, 24 октября Россия сбросила 6 КАБов на Харьков. Возник пожар на автобазе. Один из ударов пришелся на гражданское предприятие. По данным ОВА, в окрестных домах от взрывов выбиты стекла. В результате атаки пострадали по меньшей мере 9 человек. У 4 мужчин в возрасте от 34 до 61 лет — осколочные ранения. Еще четыре женщины в возрасте от 40 до 73 лет пережили острую реакцию на стресс, троих пострадавших госпитализировали.