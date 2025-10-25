- Дата публикации
-
Украина
Вражеский удар по Харькову: двое детей пострадали от российского дрона
В Шевченковском районе пять человек пострадали от БпЛА, среди них парни 13 и 15 лет.
Пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате вражеской атаки на Харьков.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«Из-за попадания российского БпЛА в Шевченковском районе острой реакции на стресс испытали 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет», — говорится в сообщении.
Врачи оказали пострадавшим помощь на месте.
Напомним, 24 октября Россия сбросила 6 КАБов на Харьков. Возник пожар на автобазе. Один из ударов пришелся на гражданское предприятие. По данным ОВА, в окрестных домах от взрывов выбиты стекла. В результате атаки пострадали по меньшей мере 9 человек. У 4 мужчин в возрасте от 34 до 61 лет — осколочные ранения. Еще четыре женщины в возрасте от 40 до 73 лет пережили острую реакцию на стресс, троих пострадавших госпитализировали.