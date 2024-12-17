Вражеский удар по Купянску: в больнице погиб еще один человек

Жертвами циничного обстрела снова стали мирные люди.

Вчера, 16 декабря, российские оккупанты ударили по городу Купянск. Один гражданский мужчина погиб, еще один – был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Об этом пишет глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удар пришелся по жилому сектору

"К сожалению, гражданский мужчина, который был ранен во время вражеских обстрелов, умер по дороге в больницу", – констатировал Синегубов.

Напомним, 1 ноября российская террористическая армия ударила управляемой авиабомбой по городу Купянске Харьковской области, попав в жилую пятиэтажку.

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