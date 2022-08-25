Вражеское войско "похудело" на 12 россиян, бронированную автотехнику и склад боеприпасов

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.
Вражеское войско «похудело» на 12 россиян, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов.
Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним, российские оккупанты "демилитаризовали" сельскую дорогу на Полтавщине. Высокоточная ракета "Калибр" попала в степную дорогу в полях между деревнями.
Читайте также:
- Ракетный обстрел Запорожья: подробности и фото
- "Кинжалы", "Калибры" и Х-22: эксперт назвал оружие, которым Россия может обстрелять Украину 24 августа
- По стоимости меньше, чем цена яхты олигарха: Подоляк сообщил, сколько стоит огневой паритет Украины в войне