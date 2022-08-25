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Вражеское войско "похудело" на 12 россиян, бронированную автотехнику и склад боеприпасов

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Вражеское войско "похудело" на 12 россиян, бронированную автотехнику и склад боеприпасов

Фото: Associated Press

Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе и по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.

Вражеское войско «похудело» на 12 россиян, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов.

Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, российские оккупанты "демилитаризовали" сельскую дорогу на Полтавщине. Высокоточная ракета "Калибр" попала в степную дорогу в полях между деревнями.

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