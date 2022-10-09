Вражеское войско "похудело" на 83 россиян, два склада с боеприпасами и пункт управления

На юге украинцы военные уничтожили 83 русских солдата.
На юге Украины ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
По результатам огневых задач уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 россиянина, 4 танка, 4 гаубицы «Мста-Б», два миномета 120 калибра, семь единиц автобронетехники.
Повреждены 7 единиц вражеской техники, в том числе танк, 2 самоходных мощных орудия «Пион», другая автобронетехника.
Уничтожены склады с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и пункт управления в Каховском.
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