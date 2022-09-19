Вредная еда для детей: список привычных продуктов, которые запрещено добавлять в детское меню

Пища, которая привычна для взрослых, может быть вредной для детей, особенно в раннем возрасте. Врачи советуют избегать некоторых продуктов и не добавлять их в детское меню. ТСН.ua составил список.

О вредной пище для детей рассказала педиатр Мария Шпит. Следовательно, следует запомнить небольшой перечень продуктов, которые привычны для взрослых, но могут навредить здоровью детей.

Мед

Детям в первый год жизни не следует давать мед (в сыром виде или в термически обработанном).

А все потому, что в его составе может содержаться бактерия, которая производит вредные для детского кишечника токсины и приводит к достаточно серьезному заболеванию – ботулизму. У младенца кишечный тракт еще недостаточно зрел, чтобы бороться с токсинами и другими вредными веществами.

Газированные напитки, сок

Американская академия педиатрии не рекомендует давать газированные напитки и сок детям до года. В рацион старших их вносить можно, но в ограниченном количестве.

Объясняется это тем, что в газированных напитках содержится бромированное растительное масло, а оно отрицательно влияет на детскую нервную систему, кожу и память. А еще в таких напитках содержится большое количество сахара, что является причиной ожирения и кариеса.

Козье и коровье молоко

До года ребенок еще не может превращать белки и ферменты, содержащиеся в этих продуктах. А еще коровье молоко не может обеспечить детский организм всеми питательными веществами.

Цельный арахис, орехи, продукты с косточками

Детям их давать нельзя, они могут вызвать обструкцию (непроходимость) верхних дыхательных путей.

Сыры с плесенью

Потребление такого продукта опасно для здоровья ребенка. В сырах с плесенью содержится листерия – бактерия, которая может вызвать тяжелое состояние и даже представляет угрозу для жизни.

Сахар, разнообразные подсоставители

Большинство родителей предпочитают искусственные подсластители, чтобы не давать детям сахар. Но оба варианта можно назвать плохими для детей.

Лучше заменить их свежими фруктами или сухофруктами – они являются натурально подслащенными продуктами.

Любая сырая еда

Мясо, рыба, яйца в сыром виде категорически нельзя давать детям. Следите за тем, чтобы они хорошо обрабатывались термически.

Специи

Детям блюда и без разнообразных специй, которые можно назвать скорее прихотью взрослых. Чтобы сделать детскую пищу вкуснее, следует добавлять в нее зелень или разные овощи.

Пища с высоким содержанием соли

Многообразные мясные изделия (сосиски, колбасы, хот-доги, бекон), консервы, полуфабрикаты могут содержать большое количество соли в своем составе. Потому их лучше не давать детям.