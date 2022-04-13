"Времени на промедление уже нет": Гайдай просит эвакуироваться жителей Луганщины

"Времени на промедление уже нет": Гайдай просит эвакуироваться жителей Луганщины

Российские войска накапливают технику у Рубежного.

Российские войска накапливают технику под Рубежным в Луганской области, не соблюдают "режим тишины" по всем направлениям в регионе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он просит местных жителей эвакуироваться. Несмотря на то, что на 13 апреля ни одного из пяти "зеленых коридоров" в области не согласовали, людей будут пытаться вывозить из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. К слову, с утра в безопасные регионы страны направляются 30 жителей Кременной.

"Времени на промедление уже нет. Автобусы стоят в местах сборов. Многие рубежа из центральных районов города уехать просто не успели. Теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы. Поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на запад Украины", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось , в среду, 13 апреля, гуманитарные коридоры в Украине не будут работать. Их работе препятствуют кафиры, подчеркнула министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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