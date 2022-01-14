Временно недоступен: из-за хакерской атаки на правительственные сайты отключен портал "Дия"

Мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.

Из-за хакерской атаки на правительственные сайты портал "Дия" отключен. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.

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Об этом говорится в официальном заявлении Минцифры.

"Портал "Дия" отключено, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы. Мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме. "Дия" — безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отражающий их из реестров", — говорится в заявлении.

В Минцифры добавили, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, утечки персональных данных не произошло. Другие сайты возобновят работу в ближайшее время.

Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.