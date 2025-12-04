ТСН в социальных сетях

Временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники: часть города осталась без света

Вечером 3 декабря во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы после атаки беспилотников, в результате чего несколько районов города остались без электроснабжения.

Елена Кузьмич
Блэкаут

Блэкаут / © ТСН.ua

Во временно оккупированном Донецке вечером 3 декабря 2025 прозвучала серия взрывов, вызванных атакой беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, в отдельных районах пропал свет.

Жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Оккупационная администрация традиционно не дает официальных комментариев относительно масштаба поражений и возможных последствий атаки.

Информации о пострадавших пока нет. Все происшествия уточняются.

Напомним, руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко сообщил, что возле Мирнограда Донецкой области продолжаются сверхжесткие бои. На этот участок фронта русское командование стащило батальоны, полки, бригады и фактически целую армию. Военный говорит, что в зоне ответственности 79-й бригады оккупанты могут двигаться «на метры или десятки метров» только так называемой «серой» зоной.

