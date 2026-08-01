Временно оккупированный Зугрес в Донецкой области атаковали дроны: сообщают о пожаре на Зуевской ТЭС

Пожар на Зуевской ТЭС после атаки ударных беспилотников во временно оккупированном Зугресе. / © из соцсетей

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В ночь на 1 августа ударные БпЛА атаковали временно оккупированный город Зугрес Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

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По предварительной информации, беспилотники могли попасть по территории Зуевской тепловой электростанции. На обнародованных в Сети видео виден мощный пожар и зарево над городом.

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© из соцсетей

Официальной информации о масштабах повреждений и последствиях атаки пока нет.

Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Рязанский НПЗ приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона и может быть закрыт на две недели.

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