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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Временно оккупированный Зугрес в Донецкой области атаковали дроны: сообщают о пожаре на Зуевской ТЭС

Во временно оккупированном Зугресе Донецкой области после массированной атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар на Зуевской ТЭС после атаки ударных беспилотников во временно оккупированном Зугресе.

Пожар на Зуевской ТЭС после атаки ударных беспилотников во временно оккупированном Зугресе. / © из соцсетей

В ночь на 1 августа ударные БпЛА атаковали временно оккупированный город Зугрес Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

По предварительной информации, беспилотники могли попасть по территории Зуевской тепловой электростанции. На обнародованных в Сети видео виден мощный пожар и зарево над городом.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Официальной информации о масштабах повреждений и последствиях атаки пока нет.

Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Рязанский НПЗ приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона и может быть закрыт на две недели.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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