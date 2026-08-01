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- Украина
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Временно оккупированный Зугрес в Донецкой области атаковали дроны: сообщают о пожаре на Зуевской ТЭС
Во временно оккупированном Зугресе Донецкой области после массированной атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
В ночь на 1 августа ударные БпЛА атаковали временно оккупированный город Зугрес Донецкой области.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .
По предварительной информации, беспилотники могли попасть по территории Зуевской тепловой электростанции. На обнародованных в Сети видео виден мощный пожар и зарево над городом.
Официальной информации о масштабах повреждений и последствиях атаки пока нет.
Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Рязанский НПЗ приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона и может быть закрыт на две недели.