"Временно выжил только сержант Магомедов": на Донбассе ВСУ разбили подразделение оккупантов из Чечни (фото 18+)

"Временно выжил только сержант Магомедов": на Донбассе ВСУ разбили подразделение оккупантов из Чечни (фото 18+)

Командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3.

В Донецкой области ВСУ уничтожили военнослужащих 1-й батальонной тактической группы 70 мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии и 58 армии южного военного округа из города Шали в Чечне.

Об этом сообщают в Генштабе.

"Эта куча изуродованных тел — лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области. Командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех, кто находился в той машине, временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ликвидированные решисты раньше участвовали в войне в Сирии. Среди ликвидированных оккупантов было немало участников массовых убийств мирного сирийского населения.

"Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками. Превращение здоровых оккупантов в мертвых стало возможным благодаря четкому взаимодействию воинов Сил обороны Украины. Отработав задачи на указанном участке, воины Сил специальных операций приступили к выполнению новых задач", – сообщили в Генштабе.

В воскресенье, 10 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов.

Напомним, что украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Восход" обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение.