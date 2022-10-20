Временное отключение света по всей Украине может быть и завтра — Укрэнерго

"Укрэнерго" предупредило, что 21 октября могут продлить отключение электроэнергии во всех областях Украины.

Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. И помните – чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергию, тем меньше аварийных отключений произошло", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что более подробную информацию об отключении в определенном читайте на сайте операторов системы распределения электроэнергии.

Выдержит ли энергетическая система Украины атаки России

Российская Федерация продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Из-за чего 19 октября украинцев предупредили об отключении света в ближайшие дни. Отключения были поочередны – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более 4 часов.

Глава правления "Укрэнерго" заверил, что "апокалипсис отменяется". Он отметил, что графики отключения 20 октября были эффективны. Впрочем, подчеркнул, что подобные меры еще могут приниматься. Это контролируемый инструмент для стабилизации энергосистемы, пострадавшей от обстрелов.

Между тем, советник Офиса президента Алексей Арестович дал мрачный прогноз. Он предположил, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Ситуация сложная: украинцев просят максимально экономить электроэнергию

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