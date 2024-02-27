Временное удостоверение вместо паспорта гражданина Украины: кому будут выдаваться новые документы

Кабинет министров Украины принял решение об экспериментальном документе, удостоверяющем личность, для граждан, потерявших или не имеющих возможности получить паспорт.

23 февраля 2024 г. правительство приняло постановление "О реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины гражданам Украины, находящимся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией". Получение временного удостоверения позволит тем украинцам, кто остался без паспорта, пересекать границу и подтвердить свое гражданство.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Кто может получить временное удостоверение вместо паспорта

Из-за войны многие граждане Украины, оставшиеся на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, потеряли свои документы или не имеют возможности оформить паспорт. Теперь их родственники или законные представители смогут подать заявление на подконтрольной территории для получения временного удостоверения гражданина Украины без личного присутствия лица, на имя которого выдается документ.

Временные удостоверения могут получить:

совершеннолетние лица, которые в прошлом имели паспорт гражданина Украины, но утратили его (информация об оформлении паспорта содержится в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС);

несовершеннолетние лица, которые должны получить паспорт впервые, но из-за войны не могут обратиться за документом лично.

Вместо таких лиц анкету-заявление могут подать их представители, которые находятся на подконтрольной Украине территории:

муж или жена;

один из родителей или законный представитель (усыновитель, опекун, попечитель и т.п.);

совершеннолетний ребенок или внук;

родные (полнородные, неполнородные) брат или сестра.

На заявителя возлагается передача полученного удостоверения лицу, на имя которого выдан документ.

Какие возможности предоставляет временное удостоверение и как его оформить

Экспериментальный проект по оформлению временного удостоверения гражданина Украины введен на два года. Документ позволит тем, кто оказался на ТОТ или в зоне боевых выполнять следующие действия:

пересечь границу (в том числе с Россией);

въехать на территорию третьих стран;

оформить загранпаспорт в дипломатических учреждениях Украины в других странах.

Срок выдачи временного удостоверения гражданина Украины – 15 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты. Изготовление и выдача документов производится на безоплатной основе. Готовый документ передается в соответствующий территориальный орган ГМС или Минреинтеграции, где его может получить лицо, подававшее заявление-анкету.

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