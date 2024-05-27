Временное удостоверение вместо военного билета: кто может получить и что для этого нужно

Временное удостоверение военнообязанного — это документ, удостоверяющий военнообязанное лицо, находящееся в запасе лиц офицерского состава или лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

Как получить временное удостоверение военнообязанного, каков срок его действия и что делать при потере документа — читайте дальше.

Отметим, что документ кажется только военнообязанным. Для призывников выдается только удостоверение о приписке к призывному участку. Кроме того, удостоверение определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Кому выдают временное удостоверение

Временное удостоверение кажется военнообязанным, которые:

потеряли военные билеты;

не проходили военную службу;

не проходили учебное собрание и не имеют военно-учетной специальности;

взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

прибыли из мест лишения свободы;

военнообязанным женщинам;

лицам, признанным призывными комиссиями непригодными к военной службе или ограниченно пригодными в военное время по состоянию здоровья.

Как получить временное удостоверение военнообязанного

Для получения временного удостоверения военнообязанному необходимо обратиться в районный ТЦК и СП, в котором он состоит на военном учете с документами, подтверждающими личность и заявлением о выдаче временного удостоверения.

Районный ТЦК и СП осуществляет уточнение военно-учетных данных. То есть, выясняются семейный статус, военно-учетная специальность (ВОС), степень пригодности к военной службе, антропометрические измерения тела, воинское звание. После чего заполняется форма временного удостоверения и под роспись выдается военнообязанному.

Дистанционно получить временное удостоверение военнообязанного невозможно.

Срок действия временного удостоверения военнообязанного

Срок действия временного удостоверения военнообязанного в утвержденной его форме и порядке о нем не прописан. Билет нужно заменять в случае порчи, потери или если не осталось места, чтобы вносить информацию.

Что делать в случае потери временного удостоверения

Военнообязанные сами отвечают за хранение своих военно-учетных документов.

За потерю или порчу документа предусмотрен штраф, размер которого составляет от 850 до 1700 грн. За повторную утрату документов в течение года или в особый период предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Также мы рассказывали, почему забирают военный билет и что делать после потери документа.

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