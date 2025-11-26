Временное удостоверение военнообязанного: кому выдают и когда его заменяют

Шеврон ВСУ

Реклама

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а значит, военнообязанные получают документы, подтверждающие их статус.

Юристы объяснили, в каких случаях выдается временное удостоверение и чем оно отличается от военного билета.

Специалисты отмечают, что временное удостоверение военнообязанного подтверждает регистрацию гражданина на воинском учете на период оформления или замены военного билета. Его выдают, если документ еще не готов или находится в обработке ТЦК.

Реклама

Этот документ дает возможность легально подтверждать статус военнообязанного до получения постоянного военного билета.

Чем отличается военный билет от временного удостоверения

Основной документ — военный билет. Он содержит всю информацию о службе, учете, военной специальности и истории прохождения службы.

Временное удостоверение только подтверждает факт нахождения на учете и имеет ограниченный срок действия. После призыва или изменения данных его заменяют военным билетом.

Ранее его получали новозарегистрированные военнообязанные, граждане, менявшие место жительства, а также забронированные лица. Однако согласно правилам воинского учета 2025 года временные удостоверения уже не оформляют — их заменили военно-учетными документами (ВУД).

Реклама

Юристы отмечают: если информация в удостоверении неактуальна или отсутствует ВИН-код, следует обратиться в ТЦК. Просроченные или некорректные данные могут создать проблемы во время мобилизационных мероприятий или подтверждения статуса военнообязанного.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года начали действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. После изменений процедура упростилась: большинство граждан, имеющих право на отсрочку, получают ее автоматически без личного обращения в ТЦК или подачи документов вручную.