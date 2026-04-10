Время будет очень сложным: Зеленский предупредил о тяжелом периоде 2026 года

Зеленский объяснил, почему весна и лето станут испытанием на фронте и в дипломатии. / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что весна-лето 2026 будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины — как на фронте, так и на дипломатической арене.

Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами, передает ТСН.ua.

По его мнению, если диктатор Путин выберет путь деэскалации, удастся провести трехстороннюю встречу в формате Украина-США-РФ. Зеленский прогнозирует ее проведение в апреле, мае или июне.

В то же время РФ усилит давление на фронте, поэтому этот период будет очень тяжелым для Украины.

«Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы в выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август. То есть это время весны — лето будет таким непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя тоже оно будет», — объяснил президент.

В то же время, он отметил, что Киев четко понимает собственные национальные интересы. Чтобы противодействовать агрессии, президент призвал партнеров к решительным шагам, в частности, на уровне НАТО.

«Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в известном смысле, победный саммит НАТО. Но это зависит от них, на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые не против кого-то одного, а против всех», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил, когда ждать посланцев США и продолжения переговоров. По его словам, трехсторонние переговоры Украины с США и Россией не зашли в тупик, дело совсем в другом.

В свою очередь 8 апреля в России заявили, что надеются на возобновление мирных переговоров по завершению войны в Украине на фоне перемирия в Иране.