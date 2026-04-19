Время для победы прошло: высокопоставленный чиновник НАТО спрогнозировал, как закончится война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Классическая военная победа любой из сторон в войне, которую развязала РФ в Украине, теперь уже маловероятна.

Такое мнение высказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью Radio NV.

По его словам, Украина могла бы разгромить россиян еще в 2022 году, если бы получила от западных партнеров все необходимое для этого. В этом контексте он указал на особенно благоприятный период с апреля по август первого года полномасштабной войны.

«Если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы очень-очень другим», — подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.

Как отметил Роб Бауэр, теперь получить «классическую военную победу» Украине очень сложно из-за значительного количества оккупационных войск на ее территории.

«Сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат. Я считаю, что их трудно будет вывести, и мы все должны извлечь из этого урок», — пояснил он.

При этом Бауэр убежден, что Россия уже проиграла эту войну стратегически. Он отметил, что государство-агрессор фактически «стало сателлитом Китая, потому что без помощи Китая россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине».

«А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем», — добавил он.

Напомним, в Кремле рассматривают три сценария развития войны в Украине, среди которых — затяжной конфликт до 2028 года. Один из вариантов предусматривает даже угрозу для стран НАТО.