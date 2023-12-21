Время для сосредоточенности: Зеленский сделал важное предупреждение перед Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в предрождественское время, отметив, что всем следует помнить о необходимости сосредоточенности.

Об этом говорилось в обращении президента 21 декабря.

Зеленский отметил, что предрождественский период – время для работы, "время для того чтобы иметь возможность расслабиться потом".

Он также обратился к жителям Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, а также тем, где сейчас решается судьба Украины.

"Максимальное внимание – защиты. Максимальные усилия – ради государства. Максимальная энергия – ради того, чтобы Украина могла достичь и достигала своих целей. Я благодарю всех, кто живет именно так, кто сражается и работает ради Украины", – подчеркнул он.

Он также сообщил, что 21 декабря состоялся отдельный доклад ГУР о планах врага, работе российской так называемой "оборонки".

"Есть сигналы по их замедлению. Будем их замедлению еще помогать", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины отмечал необходимость улучшить логистику, чтобы те беспилотники, которые находятся на складах, скорее попадали к нашим защитникам.

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