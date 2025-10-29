- Дата публикации
Сколько украинцев вернется из-за границы после войны: демограф ошарашила прогнозом
После войны в Украину вернется не больше трети граждан. В 2022 году эксперт надеялась на 60%, но теперь это нереально из-за рисков безопасности, адаптации за рубежом и потери жилья.
После завершения войны в Украину может вернуться лишь около трети граждан, ныне находящихся за границей.
Такой прогноз озвучила директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Oboz.ua.
Безопасность — главный фактор
По словам Либановой, самым весомым фактором, определяющим, возвращаться ли украинцы, останется вопрос безопасности.
«И чем быстрее закончится война, тем больше людей вернется», — отметила эксперт.
Многие украинцы не смогли адаптироваться за границей, однако значительная часть, особенно женщин трудоспособного возраста, уже нашли работу. По данным польской статистики, 70% украинских женщин сейчас работают. Однако у тех, кто уехал с детьми или больными родственниками, есть ограниченные возможности для быстрого возвращения.
Адаптация и семейные обстоятельства
На решение влияет, насколько люди адаптировались: отвечает ли их работа квалификации, как чувствуют себя дети в школах и садах, осталось ли жилье в Украине.
«Если уехали всей семьей — решение одно. Если здесь остались близкие — будут тянуться сюда», — пояснила Либанова.
Особенно сложна ситуация семей, где мужчина воюет:
«Если у него здесь ничего не осталось и перспективы туманны — где воссоединится семья?»
Вернётся не 60%, а треть
Эксперт подчеркнула, что в 2022 году она надеялась на возвращение 60% украинцев, но теперь этот прогноз выглядит нереалистичным.
«Люди теперь будут более тщательно взвешивать ситуацию. Если они сочтут, что это „передышка“ на год-два, то не будут возвращаться», — сказала она.
Либанова сравнила украинскую ситуацию с балканскими войнами, после которых домой вернулась только треть вынужденных переселенцев.
Фактор патриотизма уже не так силен
В начале полномасштабного вторжения патриотизм стал мощным мотивом:
«В первые две недели 200 тысяч мужчин вернулись в Украину. Они знали, куда едут. Но сейчас такого потенциала уже нет», — призналась демографиня.
Страны тоже будут стимулировать возвращение
По словам Либановой, после завершения войны государства, принявшие украинцев, тоже будут способствовать их возвращению.
«Будут задействованы все средства, чтобы украинцы возвращались домой. В частности, не будут упрощаться условия легального пребывания в этих странах», — сообщила она, ссылаясь на совещание во Всемирном банке.
Напомним, что на территории Европейского Союза сейчас проживает около 4,7 миллиона украинских граждан, пользующихся механизмом временной защиты.