Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Время лечения украинских бойцов за границей ограничат: решение правительства

Время лечения украинских бойцов за границей ограничат: решение правительства

Фото: Минобороны Украины

Украинские защитники на лечении за границей не смогут находиться дольше 12 месяцев подряд.

В пятницу, 2 февраля, на заседании правительства было принято решение, по которому время пребывания украинских военных на лечении за границей составит не более 12 месяцев.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Решением правительства внесены соответствующие изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 N 411 о направлении на лечение за границу украинских военных.

"Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны более 4 100 пострадавших украинцев были направлены на лечение в иностранные клиники. Для этого в Украине действует механизм медицинской эвакуации для украинцев, нуждающихся в специализированной медицинской помощи и реабилитации (MedEvac).

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, каких пациентов прежде всего доставляют в клиники за границей во время войны в Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация