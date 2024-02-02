Время лечения украинских бойцов за границей ограничат: решение правительства

Украинские защитники на лечении за границей не смогут находиться дольше 12 месяцев подряд.
В пятницу, 2 февраля, на заседании правительства было принято решение, по которому время пребывания украинских военных на лечении за границей составит не более 12 месяцев.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Решением правительства внесены соответствующие изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 N 411 о направлении на лечение за границу украинских военных.
"Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", — говорится в сообщении.
С начала полномасштабной войны более 4 100 пострадавших украинцев были направлены на лечение в иностранные клиники. Для этого в Украине действует механизм медицинской эвакуации для украинцев, нуждающихся в специализированной медицинской помощи и реабилитации (MedEvac).
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, каких пациентов прежде всего доставляют в клиники за границей во время войны в Украине.
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