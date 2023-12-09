Время на стороне Путина: Украина прибегает к жесткой мобилизации на фоне новых угроз — WP

После полномасштабного вторжения России в Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Многие обходят военную службу из-за медицинских недостатков, отсрочки в колледже или семейных обязательств. Отец, имеющий троих и более детей, освобождается от призыва , а также имеющие членов семьи, которые уже служат в армии.

Об этом пишет The Washington Post.

Некоторые из тех, кто хочет убежать, уклонисты, нанимают проводников, чтобы они провели их через горы. Другие совершают рискованное путешествие в одиночку. Один из них, заблудившийся в прошлом месяце 46-летний мужчина, получил сильное обморожение и умер вскоре после того, как его нашли. По меньшей мере, 25 мужчин утонули во время перехода через реку Тиса, которая разделяет Украину и Румынию.

Но самым распространенным путём бегства были большие пограничные переходы. Многие полагаются на поддельные документы, чтобы ускользнуть из страны. Другие прибегают к более сложным, даже отчаянным схемам.

В Украине тормозит наступление

По словам представителя Главного управления Госпогранслужбы Андрея Демченко, мужчины выдавая себя за священнослужителей и одеваясь у женщин, чтобы незаметно пройти через пункты пропуска. Сотрудник грузовой компании брал деньги за то, что мужчина призывного возраста стал водителями грузовиков, которые затем скрылись за границей с Польшей. 20-летний парень заключил фиктивный брак с родственницей с инвалидностью и пытался уехать из страны как ее сиделка.

"Пока я ничему не удивлен", — сказал Демченко.

Лейтенант Максим Сидоров, 22 года, замечен во время патрулирования в приграничной зоне вблизи Велятино, Украина, 29 ноября 2023 года. Фото: The Washington Post

Сам президент Владимир Зеленский признал, что проблема есть. "В Украине все понимают, что в этой сфере нужны изменения", — сказал он на прошлой неделе, добавив, что проблема выходит за рамки сырых цифр и включает текущие условия и условия обслуживания.

Долгосрочный путь

Ситуация в стране стала еще более опасной после того, как большое контрнаступление остановилось, страны Европейского Союза не выполнили своих обязательств по артиллерийским снарядам, а Конгресс США пошатнулся по поводу обещания президента Байдена оказать больше помощи.

В то же время Россия, более крупный и мощный враг, восстановила равновесие после ранних неудач. Ее экономика была устойчива перед лицом санкций и перешла на военное положение, а ее военные получили оружие от Ирана и Северной Кореи.

Кремль, имея население, втрое превышающее население Украины, дважды вызвал дополнительные войска после вторжения. На прошлой неделе президент России Владимир Путин приказал военным добавить почти 170 тысяч военных, доказав общую численность российских войск примерно до 1,32 миллиона.

Время на стороне Путина

"Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональный военный персонал заканчивается", – сказал Дельфин, руководитель штурмовой группы 68-й бригады, обсуждая ужасающее положение дел на командном пункте на востоке Украины в прошлом месяце. Идентифицировать его можно только по позывному согласно украинскому военному протоколу. Он сказал, что слишком много гражданских, кажется, удовлетворены тем, что оставляют боевые действия "профессиональным" солдатам, таким как он.

Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил на европейском форуме безопасности, что в Украине проходит военную службу 1 миллион человек, в том числе 800 тысяч в Вооруженных силах. Но количество потерь было потрясающим, поскольку в начале этого года представители службы безопасности США подсчитали, что Украина понесла более 124 500 потерь, в том числе более 15 500 погибших в боевых действиях.

Утрата веры в лидеров

Украинцы остаются единственными в том, что многие считают битвой за выживание, и десятки тысяч охотно появляются в призывные пункты, чтобы записаться, часто зная ужасные рассказы о том, как изменилась жизнь на территории, контролируемой Россией. Но интервью с украинцами призывного возраста свидетельствуют о том, что многие не стремятся воевать за военное и национальное правительство, которое считается полным коррупции и некомпетентности.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины работают на пункте пропуска у границы с Румынией в Велятино. Фото: Элис Мартинс для The Washington Post

"Чрезвычайно сложная тема, – сказал эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк. Он говорит, что нынешняя форма мобилизации возникла в экстренном порядке в начале войны. Теперь правительство должно приспособиться к мгновенным и долгосрочным потребностям армии, одновременно обеспечивая более справедливое распределение бремени между всеми".

"В этой системе есть лазейки, и некоторые люди этими лазейками пользуются", – сказал Загороднюк. BBC со ссылкой на анализ на основе данных Евростата сообщает, что Украину покинули 650 тысяч мужчин призывного возраста.

Уклонение от призыва

Некоторые мужчины — незначительное меньшинство, говорят чиновники, уклоняются от призыва, нарушая закон. В августе Зеленский уволил всех председателей региональных призывных комиссий из-за обвинений в распространенной коррупции.

Один украинец призывного возраста, пожелавший остаться анонимным, поскольку нарушал закон, сказал, что через трех посредников подкупал чиновников за документы о том, что он служит у украинских военных, хотя жил и работал в Киеве.

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Также уклонисты полагаются на поддельные документы, чтобы уехать из страны, включая "белые документы", в которых утверждается, что они инвалиды. Люди платят профессиональным торговцам за подготовку фальшивых документов, а другие создают их сами.

Другие пытались подкупить пограничников — по крайней мере, 825 раз в сумму около 228 000 долларов, сказал спикер пограничной службы, или пытались пройти через контрольно-пропускные пункты как безбилетные. Один украинец призывного возраста, пожелавший остаться анонимным из-за уклонения от службы, сказал, что текущая ставка взятки для охранника на молдавской границе составляет 300 долларов.

Госпогранслужба с февраля 2022 года остановила нелегальный выезд из страны более 16,5 тыс. мужчин призывного возраста, как правило, направляясь в Молдову или Румынию, сообщил представитель Демченко. По его словам, около 7000 из них были пойманы по поддельным документам при попытке пересечь границу, как правило, с Польшей. В этом году было поймано почти 2,5 тысяч.

Львовщина — один из самых загруженных коридоров страны для людей, которые пытаются нелегально покинуть страну через протяженную границу с Польшей.

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Сотрудник львовской транспортной компании помог более 50 мужчинам бежать из Украины, оформив их дальнобойщиками. Сотрудник Smart Way Logistics, не указанный в судебных документах, поданных в июне в Жоквовский райсуд, переправил первого через границу в апреле 2022 года. К ноябрю 2022 года, в самый активный месяц, он помог 13 фиктивным дальнобойщикам Польша. Ему грозило до 12 лет заключения в каждом случае, но поскольку он обнаружил раскаяние и способствовал закрытию дела, он получил 7 лет условного срока и испытательный срок.

"Зеленые зоны"

Еще другие мужчины призывного возраста пересекают украинскую границу в "зеленых зонах", таких как горы и леса. Один молодой украинец опубликовал в Instagram видео своего полета через такую местность, в частности, момент, когда он поцеловал дерево, чтобы отпраздновать пересечение границы.

В тексте из Washington Post он сказал, что он и его спутник, которого он описал как дезертира из действительной службы, пересекли границу без сопровождения. Он сказал, что ушел, потому что считает, что Украина во время войны стала такой же репрессивной, как Россия, и что из-за отчаяния в бойцах мужчин практически похищают с улиц.

Возле Велятино Мукачевский пограничный отряд палками сообщал другим патрулям, кто они и когда они там были. Фото: Элис Мартинс для The Washington Post)

"Даже если у вас нет ноги, они скажут, что вы все равно можете управлять беспилотниками", — сказал он. Он также пожаловался на коррупцию, сказав, что простые украинцы воюют и погибают, в то время как "депутаты" и другая элита ездят на "Мерседесах" и других модных автомобилях.

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Пособия можно найти на сайтах социальных сетей, таких как Telegram, где плата начинается от 1200 долларов США. Кроме знания местности, некоторые гиды используют очки ночного видения и проводят время, наблюдая за патрулями пограничной службы, чтобы узнать их привычки и уязвимые места, рассказала Леся Федорова, представитель пограничной службы в отряде у границы с Румынией.

Во время недавнего объезда границы неподалеку от патруль стоял на берегу реки Тиса, примерно в 600 футах вниз по течению от обычного места перехода, когда холодная вода стремительно проносилась мимо. Недавно, по словам чиновников, служба поймала двух мужчин, пытавшихся пересечь другую часть реки, надев плавучие устройства, как ребенок в бассейне.

Напомним, в Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино". Администрация заведения обнародовала в Сети видео с камер наблюдения и выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.

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