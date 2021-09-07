"Время от времени у ребенка появлялись синяки": бабушка умершего 7-летнего мальчика из Черкасс рассказала, как его воспитывали

"Время от времени у ребенка появлялись синяки": бабушка умершего 7-летнего мальчика из Черкасс рассказала, как его воспитывали

По словам бабушки мальчика, в семье его натаскивали.

В Черкассах в больнице умер 7-летний Андрюша, который две недели находился в коме после того, как его доставили в медучреждение из дома неродной бабушки. У ребенка были многочисленные травмы, ушибы, недостающие части ушей, губы и полового органа.

О том, как обращались с мальчиком его родители и приемные дедушка с бабушкой и в каких условиях он жил, OBOZREVATEL рассказала родная бабушка мальчика Анна Молчанова.

Последний раз 67-летняя Анна Дмитриевна видела своего внука четыре месяца назад. До этого она 3 года жила в семье своей дочери Анастасии — мамы Андрюши и ее мужа.

"Я жила с дочерью, ее мужем и Андрюшей в четырехкомнатной квартире в Черкассах. Помогала ухаживать за бабушкой Насти — матерью моего мужа. Она была лежачей", — рассказала женщина.

После смерти ее свекрови квартира досталась Анастасии. Ее первенец — Андрей — ребенок от первого брака. По словам родной бабушки, биологический отец отказался от сына и никакого участия в его жизни не принимал.

Через некоторое время Анастасия вышла замуж за Станислава, они вместе воспитывали Андрюшу, а потом родилась и общий ребенок — дочь.

По словам женщины, ее дочь и зять работали дома. Андрюша ходил в детский сад, однако потом супруги забрали его оттуда, мол, сами будут воспитывать.

Они его муштровали, можно так сказать. Заставляли читать и писать, считать. Немного то не так — сразу наказывали ... "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай". Видела, как ребенка заставили приседать", — рассказывает женщина.

Затем, по словам женщины, у мальчика стали появляться синяки. Бабушка пыталась вмешаться, но ей не давали.

"Когда внука стали учить грамоте, с этого времени все и началось ... Это не Настя, это ее муж. Когда маленькая (внучка) стала топать, я ее за ручки стала водить. Как-то услышала шум из комнаты Андрюши, вроде кого-то бьют. Я туда, а они (дочь с зятем. — Ред.) ко мне: "Не лезь", — рассказывает женщина.

Женщина также признается, что подобные случаи были периодически.

"Как-то возвращаюсь с работы, а у внука шишка на голове. Дочь с зятем ответили, что Андрюша ... головой об стенку бился. Я была в шоке. Я внука тогда спросила: "Андрюша, как же ты?". А он: "Да никак"- и улыбается неестественно. Он вообще никогда ничего не рассказывал ... он их боялся. Его (Станислава) боялся", — делится женщина.

Анна Дмитриевна говорит, что в больницу никто не обращался, но потом у ребенка то и дело появлялись синяки.

"Когда появились под глазами, Андрюша сказал, что ударился о дверь. И так несколько раз. Потом смотрю, очки надевает ... На мои вопросы Настя и зять повторяли одно и то же:" Не лезь ". Игнорировали. А потом стали просто закрывать дверь в свою комнату, когда я возвращалась в квартиру", — утверждает родная бабушка мальчика.

Анна Молчанова говорит, что обязанностью ребенка дома была уборка за собаками — их в квартире было две. Мальчик мыл пол перед школой.

Родители Станислава, рассказывает Анна Дмитриевна, периодически приходили в квартиру, где живет их сын.

"Как-то я пришла с работы, а Андрюша над ведром склонился, тряпочку выкручивает, моет пол в коридоре. Я ему: "Привет", он поднялся, чтобы поздороваться, а в этот момент и бабушка (Виктория Лясова. — Ред.) пальцем ему на голову давит и говорит: "Давай-давай, быстрее работай!". А я думаю: ну разве так можно, она же педагог. Во всяком случае, она мне так говорила", — говорит женщина.

По словам Анны Дмитриевны, весной 2021 года у ее дочери Анастасии возникли проблемы со здоровьем. Ее госпитализировали в больницу в Черкассах. В это время, по словам бабушки, Станислав установил в квартире камеры — одну на кухне, другую — в ее комнате. Впоследствии женщина съехала от дочери и последние 4 месяца мальчика не видела. По ее словам, ей запретили с ним видеться, потому что она, якобы, настраивает ребенка против родителей.

Сама же женщина говорит, что не знала, как помочь внуку — не знала, к кому обратиться. Зять, по ее словам, легко мог "перевернуть слова в свою пользу".

Напомним, что в Черкассах умер 7-летний мальчик, за жизнь которого медики боролись 2 недели. Ребенок попал в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с травмой головы, пролежнями, оторванными частями ушей и полового органа и ссадинами. В том, что случилось с мальчиком, обвиняют его бабушку и дедушку.

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