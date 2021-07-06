Время отдыхать: на украинских курортах ожидают жаркую погоду

Ближайшие два дня синоптики прогнозируют ливни, шквальный ветер и даже град. Но уже совсем скоро летнее солнышко пригреет на курортах Украины.

Уже на этой неделе в Украине на смену циклону придет антициклон, и на морских курортах станет жарко — до + 31 °С.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные (10-11 июля) температура воды в Азовском море составит +26 °С. Черное море прогреется меньше: температура воды у побережья максимально составит +23,7 °С.

В Карпатах на этой неделе дневная температура воздуха будет колебаться от умеренной +24° С в Ворохте до жаркой +33° С в Ужгороде.

7 июля, в Одессе еще возможен дождь. С 8 июля столбик термометра будет ползти вверх. В воскресенье, 11 июля, днем зафиксирует температуру +31 °С. В Затоке с 8 июля и до конца недели осадков не ожидается, солнечно и жарко — +28 - +31 °С, температура морской воды +23,5 °С.

В Железном порту 7 и 8 июля температурная отметка достигнет +26 °С, возможны дожди. С пятницы (9 июля) станет жарко, солнце нагреет воздух до + 30 °С.

В Бердянске 7 июля будет облачно, + 26 °С, есть вероятность дождя. 8-11 июля солнечно, до +31 °С. Море прогреется до +25,6° С. В Геническе 7-8 июля ожидают облака, температура достигнет +28 °С. Уже с пятницы, 9 июля — ясно, +31 °С, море прогреется до +26,4 °С.

Погода в Украине: неделя начнется с грозовых шквалов и одновременно жаркой температуры воздуха

Напомним, регионы накроют грозы и шквалы. Погода ухудшится в среду, 7 июля.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку