Время ожидания – 4 дня: на паром в Крым выстроилась очередь из грузовиков

Аксенов предложил добираться до Крыма через "присоединенные" территории.

В очереди у паромной переправы в временно оккупированный Крым скопились грузовики. Время ожидания в очереди на паром составляет 3-4 дня.

Об этом заявил коллаборант, самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в АР Крым Сергей Аксенов.

Он предложил добираться до Крыма через "присоединенные" территории.

На въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов: что известно

Съезд с автотрассы "Таврида" вблизи оккупированного россиянами Севастополя патрулируют усиленные наряды российских полицейских и военных с автоматами.

Напомним, недавно в Черном море у берегов оккупированного Севастополя произошел взрыв. Оккупационная "власть" утверждает об уничтожении беспилотника.

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