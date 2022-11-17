"Время "Патриотов" наступило": Дмитрий Кулеба обратился в США по поводу ускорения поставок ЗРК для отражения ракетных атак РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пора "Патриотов", которые вместе с NASAMS будут уничтожать российские ракеты.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Я поблагодарил США за сверхважную оборонную помощь и подчеркнул, что необходимо ускорить поставки в Украину систем ПВО. NASAMS уже доказала свою эффективность. Я тоже убежден, что время "Патриотов" пришло", — написал Кулеба.

Он добавил, что прямо во время очередного массированного ракетного обстрела РФ Украины сегодня утром беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы", – отметил Дмитрий Кулеба.

И имела звонок с @SecBlinken правом в течение другого последующего громкой встречи на Украине этот бег. Буде подивитись, що росіяни боролись за повну релевантність для своїх потерпілих территорій і його наступи на территорию Украины, Польши, и Moldova. 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что должен быть жесткий и принципиальный ответ на российский террор. которого испытала Польша.

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