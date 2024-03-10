"Время поднять белое знамя": как заявление Папы Римского возмутило украинцев и вызвало скандал

Вокруг папы Франциска возник новый скандал. Он призвал Украину сдаться России. За время полномасштабной войны таких было много, и они вызывают возмущение по всей Украине, раздаются даже обвинения в пророссийскости.

ТСН.ua собрал все, что известно о последнем заявлении понтифика о войне в Украине.

Папа Римский Франциск в контексте войны в Украине призвал к переговорам с РФ, и заявил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".

Франциска спросили о его позиции по поводу дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, "поскольку не смогла дать отпор российским войскам", и теми, кто утверждает, что "это легитимизирует действия агрессора". Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", – подчеркнул Папа.

Издание Reuters отмечает, что Франциск якобы впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "проигравший", обсуждая войну в Украине, хотя ранее он отмечал необходимость переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война – ред.) принесет в конечном счете? Надо вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", – сказал Франциск, вспомнив Турцию среди стран, проявивших инициативу.

У Папы Римского объяснили его скандальное заявление об Украине

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. Он якобы имел в виду диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

Понтифик якобы не хотел обидеть украинцев / Фото: Associated Press

Глава пресс-службы Маттео Брунидодав, заявил, что понтифик считает, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость вести переговоры под белым флагом". Он подтвердил свою глубокую приверженность украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".

Украинские власти пока не комментировали эти высказывания понтифика.

А некоторые украинцы не промолчали.

В частности, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в Фейсбук написал с иронией: "Представляю, как сейчас тяжело коллегам из прессслужбы Ватикана".

Юрий Трегубов написал следующее: "Еще пару таких заявлений от Папы – и законодателям придется думать, как прописать закон, чтобы под определение церкви с центром во враждебной стране не попала УГКЦ".

Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитись про припинення війни з росією, — Папа Римський.



«Вести переговори — це сміливо. Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори»,— Reuters pic.twitter.com/SOcX0gC3Di — Олег Володарський (@volodarskijo) March 9, 2024

Пахан Римський рекомендує Україні здаватися?

Він знає, що якщо ми здамося, то у репресіях загине більше українців ніж при спротиві на фронті?

Папа знає що московити вбивають цивільних у захоплених територіях? — Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) March 9, 2024

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что заявления Франциска привели к обнулению репутации Святого Престола. По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможным его посредническую миссию, поскольку он транслирует пророссийские нарративы.

Франциск не впервые возмущает украинцев

Не так давно пресс-служба Святого Престола опубликовала отдельное заявление на русском языке, заверив, что Папа не собирался восхвалять российский империализм.

Мол, слова были сказаны "спонтанно", чтобы "подбодрить молодых людей, чтобы они сохраняли и продвигали то, что позитивно в великом русском культурно-духовном наследии".

"Он, безусловно, не собирался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул", — объяснил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

В мае Франциска, который ранее обещал делать все для достижения мира и даже анонсировал "секретную миссию" во время своего визита в Будапешт, в Ватикане посещал президент Владимир Зеленский. Украинский президент пытался продвигать свой мирный план и получить поддержку Папы.

В то же время, сам понтифик пытается сохранять равноудаленность от сторон конфликта — России и Украины. И иногда его поступки или слова вызывали немало вопросов или становились поводом для возмущения.

В апреле 2022 года во время Крестного шествия в Риме крест несли россиянка и украинка, что должно было символизировать "примирение братских народов", но вызвало волну критики и непонимания.

В августе того же года Франциск назвал "невинной" жертвой войны российскую пропагандистку Дарию Дугину, погибшую при взрыве бомбы, подложенной в ее автомобиль.

"Имею ввиду несчастную девушку, взлетевшую в воздух в Москве от бомбы, заложенной под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные, невинные!" – отметил Папа, вызвав возмущение официального Киева. МИД даже вызвал на разговор папского нунция в Киеве.

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