"Время поднять белое знамя": как заявление Папы Римского возмутило украинцев и вызвало скандал

Заявление понтифика вызвало неоднозначную реакцию.
Вокруг папы Франциска возник новый скандал. Он призвал Украину сдаться России. За время полномасштабной войны таких было много, и они вызывают возмущение по всей Украине, раздаются даже обвинения в пророссийскости.
ТСН.ua собрал все, что известно о последнем заявлении понтифика о войне в Украине.
Папа Римский Франциск в контексте войны в Украине призвал к переговорам с РФ, и заявил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага".
Франциска спросили о его позиции по поводу дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, "поскольку не смогла дать отпор российским войскам", и теми, кто утверждает, что "это легитимизирует действия агрессора". Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".
"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", – подчеркнул Папа.
Издание Reuters отмечает, что Франциск якобы впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "проигравший", обсуждая войну в Украине, хотя ранее он отмечал необходимость переговоров.
"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война – ред.) принесет в конечном счете? Надо вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", – сказал Франциск, вспомнив Турцию среди стран, проявивших инициативу.
У Папы Римского объяснили его скандальное заявление об Украине
В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. Он якобы имел в виду диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.
Глава пресс-службы Маттео Брунидодав, заявил, что понтифик считает, что "сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость вести переговоры под белым флагом". Он подтвердил свою глубокую приверженность украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".
Украинские власти пока не комментировали эти высказывания понтифика.
А некоторые украинцы не промолчали.
В частности, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в Фейсбук написал с иронией: "Представляю, как сейчас тяжело коллегам из прессслужбы Ватикана".
Юрий Трегубов написал следующее: "Еще пару таких заявлений от Папы – и законодателям придется думать, как прописать закон, чтобы под определение церкви с центром во враждебной стране не попала УГКЦ".
Папа Римський став руZZкім... pic.twitter.com/gAzzgyGeFl— Хўло (@Putin_Hujlo) March 9, 2024
Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитись про припинення війни з росією, — Папа Римський.— Олег Володарський (@volodarskijo) March 9, 2024
«Вести переговори — це сміливо. Коли ви бачите, що ви зазнали поразки, що справи йдуть не добре, ви повинні мати мужність вести переговори»,— Reuters pic.twitter.com/SOcX0gC3Di
Пахан Римський рекомендує Україні здаватися?— Одеса-Сатира®✙ (@uanews3) March 9, 2024
Він знає, що якщо ми здамося, то у репресіях загине більше українців ніж при спротиві на фронті?
Папа знає що московити вбивають цивільних у захоплених територіях?
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что заявления Франциска привели к обнулению репутации Святого Престола. По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможным его посредническую миссию, поскольку он транслирует пророссийские нарративы.
Франциск не впервые возмущает украинцев
Не так давно пресс-служба Святого Престола опубликовала отдельное заявление на русском языке, заверив, что Папа не собирался восхвалять российский империализм.
Мол, слова были сказаны "спонтанно", чтобы "подбодрить молодых людей, чтобы они сохраняли и продвигали то, что позитивно в великом русском культурно-духовном наследии".
"Он, безусловно, не собирался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул", — объяснил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
В мае Франциска, который ранее обещал делать все для достижения мира и даже анонсировал "секретную миссию" во время своего визита в Будапешт, в Ватикане посещал президент Владимир Зеленский. Украинский президент пытался продвигать свой мирный план и получить поддержку Папы.
В то же время, сам понтифик пытается сохранять равноудаленность от сторон конфликта — России и Украины. И иногда его поступки или слова вызывали немало вопросов или становились поводом для возмущения.
В апреле 2022 года во время Крестного шествия в Риме крест несли россиянка и украинка, что должно было символизировать "примирение братских народов", но вызвало волну критики и непонимания.
В августе того же года Франциск назвал "невинной" жертвой войны российскую пропагандистку Дарию Дугину, погибшую при взрыве бомбы, подложенной в ее автомобиль.
"Имею ввиду несчастную девушку, взлетевшую в воздух в Москве от бомбы, заложенной под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные, невинные!" – отметил Папа, вызвав возмущение официального Киева. МИД даже вызвал на разговор папского нунция в Киеве.
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