Несмотря на распространенное на Западе мнение о преимуществе РФ в войне на истощение, реальные показатели свидетельствуют о критических проблемах Кремля в экономике и живой силе на пороге четвертого вторжения.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Тупик в Женеве

Очередной раунд мирных переговоров в Женеве, начавшийся с оптимистических заявлений спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, фактически провалился. После полного дня дискуссий во вторник средняя сессия длилась всего два часа. Хотя стороны достигли определенных договоренностей по «военным вопросам» (линия фронта и мониторинг режима прекращения огня), позиции по территориальным границам остаются диаметрально противоположными.

В некоторых европейских столицах и в окружении Трампа царит мнение, что время играет на руку России, а Украина должна соглашаться на любые условия, чтобы избежать катастрофы. Однако цифры и факты свидетельствуют об обратном.

Перелом на поле боя

После продолжительного периода позиционной войны инициатива начинает переходить в ВСУ. На прошлой неделе Украина отразила 201 квадратный километр территорий в окрестностях Запорожья. Это самые быстрые темпы продвижения за последние два с половиной года, превышающие показатели наступления РФ за весь декабрь 2025 года.

Этому способствовали два ключевых фактора:

Технологический прорыв: новые украинские FPV-дроны самолетного типа способны поражать цели на расстоянии 30 км, минуя российские системы РЭБ. Проблемы врага со связью: доступ россиян к терминалам Starlink существенно ухудшился, что подорвало их логистику. Западная броня: поставки немецких БМП Lynx KF41 значительно улучшило защиту экипажей и нивелировало артиллерийское преимущество оккупантов.

Человеческий ресурс: дефицит «пушечного мяса»

На пороге четвертой годовщины вторжения (24 февраля) потери России (убитые и раненые) достигли 1,3 миллиона человек. Уже два месяца уровень смертности на фронте превышает темпы рекрутинга.

Чтобы избежать общей мобилизации, Путин все больше полагается на иностранных наемников из Кубы, Индии и Африки. Однако из-за ужасающего отношения к ним как к «расходному материалу», этот канал снабжения живой силой начинает иссякать, а репутация РФ среди партнеров — портиться. В начале 2026 года Россия была вынуждена снизить интенсивность операций именно из-за нехватки людей.

Экономика РФ на грани коллапса

Внутренняя ситуация в РФ становится все более нестабильной:

Инфляция: Центральный банк РФ был вынужден снизить ставку до 15,5%, что спровоцировало скачок цен.

Цены на продукты: по данным BBC, стоимость продуктов в Москве только за последний месяц выросла на 20%.

Обнищание: война наконец-то начала уничтожать благосостояние городского среднего класса, который до сих пор чувствовал себя относительно защищенным.

Так что пока Кремль пытается затягивать время, надеясь на усталость Запада, его собственные ресурсы иссякают быстрее. Украина входит в четвертый год войны с серьезными козырями, которые могут изменить ход противостояния в пользу Киева.

Напомним, военный аналитик и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев пояснил, что распространение у западных медиа информации о том, что Кремль якобы способен воевать еще два года, является элементом информационно-психологической операции РФ. Ее цель — заставить украинское руководство пойти на уступки под давлением нарратива о «неисчерпаемых ресурсах» РФ. По его словам, анализ динамики боевых действий и перемен на фронте свидетельствует о постепенном истощении российских возможностей. В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на истощение ресурсов противника, расслабляться нельзя, ведь боевые действия продолжаются, а Россия продолжает искать возможности для давления как на фронте, так и в информационном пространстве.