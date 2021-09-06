Время творить чудеса: благотворительный проект «Здійсни мрію» получил 800 тыс. грн на мечты детей, которые болеют, и школы в больницах

Время творить чудеса: благотворительный проект «Здійсни мрію» получил 800 тыс. грн на мечты детей, которые болеют, и школы в больницах

1 и 2 сентября состоялся масштабный международный онлайн форум «Из пустоты в изобилие».

Это уникальное событие в Украине и мире — 24 часа качественного контента нон-стоп! Более 300 000 проданных билетов! Зрители с 6 континентов слушали выступления 24 топ-спикеров в режиме живого времени. Перевод вели на 4-х языках: украинский, английский, испанский, русский, а также сурдоперевод.

Говорили о 5 темах: отношения, бизнес, здоровье, личностный рост, осознанность. Форум «Из пустоты в изобилие» организовал европейский международный бизнес-коуч — Андреас Тиссен, вместе с мировой образовательной платформой Edufy. Ярким и зрелищным стартом проекта стал масштабный авто и мотопробег, который состоялся накануне. В нем приняли участие байкеры и автомобилисты. С флагами и музыкой они направлялись колонной через весь Киев. Цель автопробега — привлечь внимание к новым возможностям платформы Edufy.

На участие в образовательном форуме стартовала от 7 долларов. Часть вырученных средств — 800 000 гривен, передали благотворительному проекту 1 + 1 media - «Здійсни мрію». Приняла сертификат на благотворительный взнос на осуществление мечты тяжелобольных детей и обеспечение работы школ в больницах Александра Лобода, куратор «Исполни мечту», ведущая 1 + 1.

«Я думаю, что время творить чудеса! Средства уже поступили на счет. На них будут осуществлены мечты наших подопечных — многие из мечтателей не видят другой жизни, кроме больничных палат, многочисленных процедур. Мы с проектом «Здійсни мрію» стараемся направить их мышление в правильное русло, чтобы они знали — мечты сбываются, жизнь продолжается! Мы благодарны форуму и Андреасу за поддержку! Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество. Будем творить чудеса вместе» - поделилась Александра Лобода, куратор «Исполни мечту» и ведущая Проспорт.

За 5 лет существования команда «Здійсни мрію», вместе с куратором Лидией Таран, Александрой Лободой и волонтеркой Нелей Шовкопляс, совершили сотни детских мечтаний. Наши подопечные выдавали книги, играли роли в сериалах, украшали обложку глянца, путешествовали странами мира: Бразилия, Франция, ОАЭ, Великобритания, Испания, Турция и другие. Помогали осуществлять мечты еще и звезды — Криштиану Роналду, Тина Кароль, Екатерина Осадчая, Monatik и другие. Осуществление одной из мечтаний собственными глазами видел организатор форума Андреас Тиссен.

«Я был на одном из мероприятий, где мечтательница Ксения Гвоздяк, которая с детства передвигается на инвалидной коляске, подарила Нику Вуйчич рубашку, которую создала сама. Девочка мечтала стать дизайнером для людей с инвалидностью. Тогда я впервые услышал о «Здійсни мрію» и загорелся идеей. Моя цель ежедневно продолжать менять жизнь людей к лучшему. Именно для этого я основал инновацию в сфере обучения под названием «Edufy» и организовал форум. Только я прилетел в Киев, снова обратил внимание на проект «Здійсни мрію». И мы вместе с командой решили поддержать это благое дело и направить помощь на образовательные мечты детей, которые борются за жизнь », — рассказал Андреас Тиссен, организатор форума, европейский бизнес-тренер.

Среди легендарных спикеров «Из пустоты в изобилие»: коуч и меценат Ник Вуйчич, друг и партнер Опры Уинфри — писатель Тим Стори, бизнесмен и психолог Аллан Пиз, биологиня Кэролайн Лиф, автор бестселлеров Робин Шарма, эксперт по лидерству Джон Максвелл, а также тренер по личностному росту Ицхак Пинтосевич.

Были в программе уникального форума «Из пустоты в изобилие» и украинцы. Звезда телеканала 1 + 1, шоумен, продюсер Юрий Горбунов рассказал огромной международной аудитории об успешном украинском кино, которое он продюсирует, свой новый сериал «Бешеные соседи» для платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, шоу «Танцы со звездами», старт которого уже 5 сентября, и другие суперпроекты и о личном — семью и сыновей.

Послушать легендарных спикеров из США, Германии, Украины, Казахстана, Австралии, Израиля, Канады в зал трансляции и поддержать своего коллегу пришли звезды канала 1 + 1 Валентина Хамайко, Владимир Рабчун.

На западе зафиксировали рекорд! Это был самый международный онлайн форум с другом модератором. Рекорд зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины, который является официальным представителем Книги Рекордов Гиннеса в Украине.

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