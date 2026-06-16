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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время в отпуск: Укрзализныця запустила дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье (расписание)

«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов на самые популярные туристические направления Запада Украины.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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УЗ запускает дополнительные поезда из Киева в Рахов и Солотвин

УЗ запускает дополнительные поезда из Киева в Рахов и Солотвин / © Укрзализныця

«Укрзализныця» на период июньских отпусков назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Такое решение приняли из-за повышенного спроса пассажиров на отдых в горах и курортах Закарпатья. Для этого перераспределили вагоны и ускорили ремонт подвижного состава.

Дополнительные поезда будут курсировать по следующему графику:

Киев — Рахов (поезда №213/214 и №251/252)

  • Отправление из Киева: 17, 19 и 21 июня.

  • Отправление из Рахова: 18, 20 и 22 июня.

Киев — Солотвино (поезд №203/204)

  • Отправление из Киева: 19 и 21 июня.

  • Отправление из Солотвина: 20 и 22 июня.

Билеты на поезда уже доступны на сайте и в приложении «Укрзализныци».

/ © "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

Напомним, что «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период этого года, поэтому резко возрос спрос на билеты. Какие два лайфхака есть, чтобы купить нужный билет, читайте в статье.

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Дата публикации
Количество просмотров
62
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