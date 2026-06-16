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Время в отпуск: Укрзализныця запустила дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье (расписание)
«Укрзализныця» увеличивает количество рейсов на самые популярные туристические направления Запада Украины.
«Укрзализныця» на период июньских отпусков назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье.
Об этом передает пресс-служба УЗ.
Такое решение приняли из-за повышенного спроса пассажиров на отдых в горах и курортах Закарпатья. Для этого перераспределили вагоны и ускорили ремонт подвижного состава.
Дополнительные поезда будут курсировать по следующему графику:
Киев — Рахов (поезда №213/214 и №251/252)
Отправление из Киева: 17, 19 и 21 июня.
Отправление из Рахова: 18, 20 и 22 июня.
Киев — Солотвино (поезд №203/204)
Отправление из Киева: 19 и 21 июня.
Отправление из Солотвина: 20 и 22 июня.
Билеты на поезда уже доступны на сайте и в приложении «Укрзализныци».
Напомним, что «Укрзализныця» вошла в самый пиковый период этого года, поэтому резко возрос спрос на билеты. Какие два лайфхака есть, чтобы купить нужный билет, читайте в статье.