"Время вышло": Украина требует создания мониторинговой группы ЕС на границе с Польшей

В течение всего времени блокирования украинско-польской границы Украина не раз поднимала этот вопрос на разных уровнях. Было предложено множество вариантов компромисса, однако урегулировать ситуацию так и не удалось.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе с Польшей из-за блокирования пунктов пропуска.

Об этом заявил заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.

"Предлагаем европейским коллегам фиксировать официально ту ситуацию, которая происходит перед пунктами пропуска. Пропускаются ли опасные грузы, каким образом пересекает границу гуманитарная помощь, а главное – в каких условиях уже более двух недель находятся наши водители. Официальное письмо с таким предложением направили. Ожидаем ответ", — сказал Деркач.

Он добавил, что в министерстве уже начали сбор данных для эвакуации украинских водителей. Все желающие вернуться домой могут заполнить форму по ссылке.

"У нас уже вышло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу с согласия местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях относительно питания, дежурства скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий - этого всего нет. Вместо этого мы продолжаем видеть сообщения о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей", - написал заместитель главы Мининфраструктуры.

Деркач отметил, что за последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях, были десятки писем и встреч. Украина предложила ряд компромиссов, о которых знают и польское правительство, и Еврокомиссия.

"Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только желание блокировать границу", – добавил Деркач.

Блокада украинско-польской границы

С 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы с Польшей. Бастующие требуют вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

Польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин".

22 ноября стало известно, что польские перевозчики расширяют блокаду на границе с Украиной. Они планируют блокировать еще и пункт пропуска "Медика-Шегини".

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