Врезался в бетонную плиту на дороге, где идет ремонт: на Волыни в ДТП погиб 18-летний водитель (фото)

Водитель автомобиля погиб на месте ДТП.
В Волынской области на трассе Ратне-Ковель в воскресенье, 13 июня, в ДТП погиб 18-летний водитель автомобиля Volkswagen.
Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.
ДТП произошло 13 июня в 18:00. Там 18-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонную плиту. Авария произошла на том участке трассы, где продолжаются ремонтные работы.
На месте трагедии погиб 18-летний автомобилист. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 23-летний парень.