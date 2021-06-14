Врезался в бетонную плиту на дороге, где идет ремонт: на Волыни в ДТП погиб 18-летний водитель (фото)

Водитель автомобиля погиб на месте ДТП.

В Волынской области на трассе Ратне-Ковель в воскресенье, 13 июня, в ДТП погиб 18-летний водитель автомобиля Volkswagen.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

ДТП произошло 13 июня в 18:00. Там 18-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонную плиту. Авария произошла на том участке трассы, где продолжаются ремонтные работы.

На месте трагедии погиб 18-летний автомобилист. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 23-летний парень.

Новости Украины: во Львовской области в ДТП погибли два человека, еще пятеро – травмированы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку