Врезался в дерево: в Николаевской области трагически погиб водитель (фото)

Спасатели деблокировали тело погибшего.
В селе Надбугском Николаевского района автомобиль BMW врезался в дерево. В результате удара погиб водитель.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"В результате аварии погиб мужчина. Его тело зажали конструктивные элементы машины. Аварийно-спасательное отделение подразделения деблокировало погибшего, его передали на судебно-медицинскую экспертизу", — отметили спасатели.
Ранее стало известно, что в Черкасской области автомобиль упал в воду, водитель не выжил.
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