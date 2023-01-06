Врезался в дерево: в Николаевской области трагически погиб водитель (фото)

В селе Надбугском Николаевского района автомобиль BMW врезался в дерево. В результате удара погиб водитель.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"В результате аварии погиб мужчина. Его тело зажали конструктивные элементы машины. Аварийно-спасательное отделение подразделения деблокировало погибшего, его передали на судебно-медицинскую экспертизу", — отметили спасатели.

Ранее стало известно, что в Черкасской области автомобиль упал в воду, водитель не выжил.

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