Врезался в дерево: в Винницкой области водитель отправил на тот свет своего пассажира

Полиция расследует обстоятельства ДТП, которое произошло в Винницком районе — погиб 25-летний пассажир автомобиля "ВАЗ".

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Авария произошла недалеко от села Винницкие Хутора. По предварительным данным, 46-летний житель Винницы за рулем автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом.

Сообщается, что в результате ДТП пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, а водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого .

Окончательные обстоятельства и причины аварии будут установлены после проведения экспертиз.

Напомним, в селе Дубово района Ковеля водитель грузового автомобиля наехал на 13-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.